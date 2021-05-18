Uyanış: Büyük Selçuklu Faysal öldü mü? Sürpriz ayrılık kararı..

Uyanış Büyük Selçuklu dün akşam 32. bölümü ekranlara geldi.Aksiyon ve gerilim sahneleriyle beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümünde sürpriz bir karakter daha öldü.

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu, pazartesi akşamları seyircisiyle buluşuyor.

Her hafta reyting rekorları kıran tarihi dizi Uyanış Büyük Selçuklu'da dün akşam Faysal'ın ölümü geceye damgasını vurdu.

Beklenmedik gelişmelerin yaşandığı yeni bölüm merakla beklenirken dizinin sezon final tarihinin yaklaştığı da konuşuluyor.

Faysal karakterini canlandıran İsmail Ege Şaşmaz’ın diziden ayrılıp ayrılmadığı ise dizi severler tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda; Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? Uyanış Büyük Selçuklu Faysal ölüyor mu, İsmail Ege Şaşmaz diziden ayrıldı mı?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU FAYSAL ÖLDÜ MÜ?

Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümünde sürpriz bir karakter daha öldü. Batini'lerin safında yer alan Hasan Sabbah diğer bir adıyla Seyyidina'nın manevi evladı olarak bilinen Faysal karakterine can veren ünlü oyuncu Ege Şaşmaz, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinden ayrıldı.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da dünyaya gelmiştir. İlk Oyunculuk Deneyimini Manisa Belediyesi Liseler Arası Tiyatro Yarışmasında Sınıfta Acil Servis İsimli Oyunla Başlamıştır. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur.

Kariyerine Güneşi Beklerken isimli dönemin popüler dizisi ile adım atmıştır. diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu daha sonra Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçmiştir.

Aktif oyunculuk yaşamına Günebakan dizisi ile devam eden bu dizide Rüzgar isimli bir karaktere hayat vermiştir. Fox'da yayınlanan Aşk Yalanı Sever ve TRT ekranlarında yayınlanan Mehmetçik Kutül Amare dizisinde ekran karşısına çıkan İsmail Ege Şaşmaz, son olarak yine Fox TV'de ekranlarda yer alan Sen Çal Kapımı isimli dizi ile kamera karşısına geçti.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ DİZİLERİ

2013 – Güneşi Beklerken (Barış) (TV Dizisi)

2015 – Günebakan (Rüzgar) (TV Dizisi)

2015 – Serçe Sarayı (Tolga) (TV Dizisi)

2016 – Aşk Yalanı Sever (Serdar) (TV Dizisi)

2016 – Aşk Laftan Anlamaz (İbrahim) (TV Dizisi)

2017 – Lise De4vriyesi (Fırat) (TV Dizisi)

2018 – Mehmetçik Kut'ül Amare (Mehmet) (TV Dizisi)

2020 – Sen Çal Kapımı (Kaan) (TV Dizisi)