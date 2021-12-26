Uyanış: Büyük Selçuklu'nun efsane ismi ekranlara dönüyor! Bomba bir projede boy gösterecek

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Ömer Hayyam karakterine hayat veren Bülent Alkış, başrolünde Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay'ın yer aldığı ''Son Nefesime Kadar'' kod adlı dizinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Deniz Dikilitaş'ın oturduğu, senaryosunu ise Hatice Meryem'in kaleme aldığı FOX TV'nin ''Son Nefesime Kadar'' kod adlı yeni dizisinin hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın yer aldığı Pastel Film imzalı Son Nefesime Kadar dizinin oyuncu seçimleri de devam ediyor.

Özel hayatındaki sorunlarla başa çıkmaya çalışan bir polisin hikâyesini anlatan uyarlama dizi Son Nefesime Kadar ile ilgili yaşanan gelişmeler, dizi severler tarafından merak ediliyor.

Nurgül Yeşilçay'ın özel hayatındaki sorunlarla uğraşan ve bir kayıp olayının peşine düşen bir polisi canlandıracağı diziden bomba bir transfer haberi daha geldi.

BÜLENT ALKIŞ SON NEFESİME KADAR İLE DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ,ekranların sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'da hayat verdiği Ömer Hayyam karakteriyle adından söz ettiren Bülent Alkış, ''Son Nefesime Kadar'' kod adlı dizinin kadrosuna dahil oldu.

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Begüm Birgören, Baran Bölükbaşı, Emre Bey, İpek Filiz Yazıcı, Yeliz Akkaya, Rojda Demirer, Taha Baran Özbek, Elif Ceren Balıkçı, Türkü Su Demirel, Ahmet Saraçoğlu, Bedir Bedir, Süreyya Güzel ve Aysun Metiner yer alıyor.