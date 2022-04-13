Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'na geliyor! O isim yeri yerinden oynatacak

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde hayat verdiği Ömer Hayyam karakteriyle adından söz ettiren Bülent Alkış, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesiyor.

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Emir Benderlioğlu ve Pelin Akil gibi isimlerin paylaştığı Es Film imzalı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, her geçen bölüm reytinglerdeki başarısını da artırıyor.

İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın tehlikelere göğüs gerip yükselerek denizlerin fatihi olmalarını ve Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, perşembe akşamlarına damga vuruyor.

Son dönemlerde sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen diziden izleyicileri sevindiren bir haber geldi. Sevilen dizinin kadrosuna usta bir oyuncu katıldı.

Bülent Alkış Barbaroslar'da

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 14 Nisan Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanla birlikte diziye yeni bir oyuncunun dahil olduğu öğrenildi.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde hayat verdiği Ömer Hayyam karakteriyle adından söz ettiren Bülent Alkış, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Bülent Alkış, dizinin 27. bölümünden itibaren Kemal Reis karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Osmanlı Devleti'ne bağlı Türk korsanlar içinde en büyüğü ve en meşhuru olan Kemal Reis, Piri Reis'in amcasıdır.

Namı bütün Akdeniz'e yayılmış olan Kemal Reis, Osmanlı Devleti'nin ve sultanın en gözde ve ayrıcalıklı adamlarındadır. Olağanüstü yetkilerle donatılmış bir kişidir.

Oruç ve Hızır'ın dünyasına girdikten sonra gerek olaylarda koyduğu tavır, gerekse verdiği kararlarla büyük etkiler uyandıracak; Osmanlı-Venedik Savaşı'ndaki rolüyle Modon Kalesi'nin fethedilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.