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    Uyanış'ın Elçin Hatun'u Leyla Lydia Tuğutlu sessiz sedasız evlendi! Eşi bakın kim çıktı...

    Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Elçin Hatun karakterine hayat veren Leyla Lydia Tuğutlu'nun Ceyhun Ergin ile evlendiği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 12:57
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    Uyanış'ın Elçin Hatun'u Leyla Lydia Tuğutlu sessiz sedasız evlendi! Eşi bakın kim çıktı...

    2008 Miss Turkey birinci Leyla Lydia Tuğutlu, modellik kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da boy gösterdi.

    Karadayı, Kiralık Aşk, Tatlı İntikam, Kızım gibi dizilerde rol alan Leyla Tuğutlu, Çağatay Ulusoy ile başrolü oynadığı Deli Bal filmi ile büyük bir çıkış yakaladı.

    Aslen Türk olan ancak Almanya'da dünyaya gelen 32 yaşındaki oyuncu, son olarak Uyanış:Büyük Selçuklu dizisinde Elçin karakteriyle beğeni topladı.

    Şimdilerde oyunculuğu rafa kaldırıp yapımcılık tarafına yönelen Tuğutlu, hakkındaki bir gerçeği kameralara açıkladı.

    Uyanış ın Elçin Hatun u Leyla Lydia Tuğutlu sessiz sedasız evlendi! Eşi bakın kim çıktı... #1

    "Evlendim"

    Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, Almanya'da sade bir düğünle evlendiğini duyurdu.

    Uzun bir süredir kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile birlikte olan güzel oyuncu, dünyaevine girdi.

    Tuğutlu, 'Geçtiğimiz aylarda Almanya'da çok kalabalık olmayan sade bir düğünle evlendik" dedi.

    İstanbul'da kutlama yapacaklarını söyleyen oyuncu, henüz tarihin belli olmadığını belirtti.

    Uyanış ın Elçin Hatun u Leyla Lydia Tuğutlu sessiz sedasız evlendi! Eşi bakın kim çıktı... #2


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