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    Uysallar 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Uysallar 2. sezon tarihi

    Netflix yapımı kara komedi dizisi Uysallar, ilk sezonuyla seyirci karşısına çıktı. Diziyi bir solukta bitirenler, "Uysallar 2. sezon yayınlanacak mı, ne zaman" araştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 14:49
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    Uysallar 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Uysallar 2. sezon tarihi

    Netflix yapımı Türk aile kara komedisi Uysallar, seyirci karşısına çıktı.

    Modern dünyaya eleştirel bir taraftan bakan dizi Haluk Bilginer, Uğur Yücel, Öner Erkan ve Songül Öden'i buluşturuyor.

    "Uysallar" adlı dizinin ana karakterlerini Uysal ailesinin fertleri oluşturuyor. Dizide Uysal ailesi ideal bir aile gibi gözüküyor ancak durum hiç de göründüğü gibi değil.

    8 bölümden oluşan ilk sezonu bitiren seyirciler, yeni sezon olacak mı merak ediyor.

    Uysallar 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Uysallar 2. sezon olacak mı, var mı, ne zaman? soruları araştırma konusu oldu.

    Peki Uysallar dizisi 2. sezon olacak mı, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

    UYSALLAR 2. SEZON NE ZAMAN?

    Netflix'in orijinal Türk dizisi Uysallar'ın yeni sezonun çıkıp çıkmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

    Uysallar 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Uysallar 2. sezon tarihi #1


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