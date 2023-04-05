Uyumları nefes kesiyor: Bakın Aile dizisi nerede çekiliyormuş! Duyan şoke oldu... Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisi, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un uyumu ise reytingleri alt üst etti. İkilinin uyumu sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Diziyi heyecanla izleyenler, çekim yerlerinin neresi olduğunu da merak etmeye başladı.

Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayınlanan ve yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı Aile, yeni bölümleriyle devam ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Nur Sürer, Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya, başrolü paylaşıyor. Serenay Sarıkaya'nın 8 yıl sonra ekranlara dönmesi hayranlarını sevindirirken, Kıvanç ile uyumu ise olay oldu. İkilinin dizi başlamadan önce sosyal medyaya düşen fotoğrafları heyecanı iki kat artırmıştı. Dizi başladıktan sonra bu durum reytinglere yansıdı ve dizinin izleyici sayısı gün geçtikçe arttı. Dizinin sıkı takpçileri set ziyareti yapmak için ise "Aile dizisim nerede çekiliyor?" sorusunu gümdeme getirdi. Peki, Aile dizisi nerede çekiliyor? Aile dizisinin çekimleri, İzmir'in Konak, Alsancak, Çeşme ve Gaziemir ilçelerinde yapıldı. Dizi İstanbul'da çekilirken, dizinin çiftlik evi sahneleri ise Reşadiye’de çekiliyor. Aşçılık eğitimi alan Kıvanç Tatlıtuğ, zaman zaman yaptığı yemekleri sosyal medyadan da paylaşmıştı. Dizinin konusu Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat verdiği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.