Yağmur Dinç

1993 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sinem Ünsal, aslında Edebiyat Fakültesi mezunu.

Ancak kalbi oyunculuktan yana olan Ünsal, hayallerinin de peşinden gitti.

İlk olarak 2017'de Çoban Yıldızı adlı dizide rol alan oyuncu, akabinde Siyah Beyaz Aşk, Kızım, Mucize Doktor, Elbet Bir Gün, Senden Önce dizilerinde rol oynadı.

INSTAGRAM'I SALLADI

31 yaşındaki güzel oyuncu Sinem Ünsal, oyunculuğa Uzak Şehir dizisindeki Alya Albora karakteriyle devam ediyor.

Yeni dizisiyle sosyal medyaya damga vuran Ünsal, güzelliğiyle de dillerde.

Instagram'ı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, fit görüntüsü ve duruluğu ile beğeniliyor.

İşte bazı pozları...