Uzak Şehir'in Kaya Albora'sı paylaştı; Instagram yıkıldı! Kaslı pozlarına yorum yağdı...

Yağmur Dinç

Oyunculuk kariyerine ilk olarak "Şeref Meselesi" ile adım atan Atakan Özkaya, birçok yapımda rol aldı.

1998 doğumlu Özkaya; O Hayat Benim, Vatanım Sensin, Kalp Atışı, Hiç, İçimizdeki Ateş ve Kardeşlerim gibi başarılı dizilerde oynadı.

Şimdilerde Uzak Şehir dizisindeki "Kaya Albora" karakterini canlandıran oyuncu, asıl çıkışını yakaladı.

Kaya Albora sevdiği insanlar için her şeyi göze alacak kadar fedakar, düşmanları için ise acımasız bir azrail rolündedir.

"KAYA GİBİSİN"

Atakan Özkaya'yı izleyenler sosyal medya hesaplarını da takibe alıyor.

Ünlü oyuncunun karizması ve iddialı pozları, binlerce yorum ve beğeni topluyor.

Takipçileri ise, "Kaya gibisin", "Bir gördüm aşık oldum", "Tutulduk" gibi yorumlar yazıyor.