Yağmur Uçar

Oyunculuk kariyerine ilk olarak "Şeref Meselesi" ile adım atan Atakan Özkaya, birçok yapımda rol aldı.

1998 doğumlu Özkaya; O Hayat Benim, Vatanım Sensin, Kalp Atışı, Hiç, İçimizdeki Ateş ve Kardeşlerim gibi başarılı dizilerde oynadı.

Şimdilerde Uzak Şehir dizisindeki "Kaya Albora" karakterini canlandıran oyuncu, asıl çıkışını yakaladı.

KAYA'DAN POZLAR

Ünlü oyuncu Atakan Özkaya'nın Instagram hesabındaki yeni kareleri, takipçilerinin gündemine geldi.

Birbirinden iddialı pozlar yayınlayan Özkaya, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte yeni paylaşımı...