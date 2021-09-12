Uzak Şehrin Masalı birinci bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Yeni bir hikayeye hazır olun!

Uzak Şehrin Masalı oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkati çekerken, dizi bu akşam ekranda olacak. Yeni bir hikayeyi ekrana taşıyacak olan dizinin birinci bölüm 2. fragmanı ise görücüye çıktı.

Yapımını 25 Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu, senaryosunu ise Can Sinan'ın kaleme aldığı Uzak Şehrin Masalı dizisi FOX ekranlarında yayınlanacak.

Başrollerinde Aslıhan Güner, Timur Acar, Begüm Birgören, Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Uzak Şehrin Masalı, Kars ve İstanbul'da çekiliyor.

Hikayesi ile herkesi ekran başına kilitlemeye hazırlanan dizinin ilk bölümü ise bu akşam ekranda olacak.

Dizinin ilk bölümüne sayılı saatler kalırken, 2. fragman ise seyircilerin beğenisine sunuldu.

işte Uzak Şehrin Masalı birinci bölüm 2. fragmanı...

Uzak Şehrin Masalı birinci bölüm 2. fragmanı yayınlandı VİDEO

UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU NEDİR?

Uzak Şehrin Masalı dizisinin hikayesi oldukça dikkat çekici. Umay (Aslıhan Güner), kocası Affan'ın (Timur Acar) başka bir kadından çocuk yapmasını kabullenmeyerek konaktan iki çocuğuyla birlikte ayrılır ve ablası Sonay'ın (Begüm Birgören) yanına yerleşir. Bu sırada sınırdan kaçak olarak giren Kürşat (Barış Kılıç), peşindeki jandarmayı atlatmak için Sonay'ın evine saklanır.

Yolları kesişen Umay, Sonay ve Kürşat, Kürşat'ın gerçek kimliğini saklamak için onun Sonay'ın kayıp kocası olduğunu iddia ederler. Bu arada hem Umay hem de Sonay, Kürşat’a âşık olacaklar...