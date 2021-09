Uzak Şehrin Masalı Melik kimdir, hastalığı nedir? Williams Sendromu belirtileri

Ekranların yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı'nda çocuk karakter Melik'in kim olduğu ve hastalığı merak konusu oldu. Mutluluk hastalığı olarak da bilinen Williams Sendromlu Melik kimdir? İşte ayrıntılar..

Uzak Şehrin Masalı Dizisinde Çocuk oyuncu Melik karakterini canlandıran Baran Deniz Yüksel ve dizideki senaryo gereği hastalığı hakkındaki detaylar seyircilerin en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı.

Umay karakterinin 7 yaşındaki oğlu Melik çok nadir görülen Williams sendromu hastalığı ile boğuşmaktadır. Bu hastalık sebebi ile Melik'in yüzü hep gülmektedir.

Seyirciler, Uzak Şehrin Masalı Melik kimdir, neden hep gülüyor? Melik'in hastalığı nedir? sorularını arama motorlarında sorguluyor. İşte merak edilenlerin yanıtı...

UZAK ŞEHRİN MASALI MELİK KİMDİR?

Şimdilerde 7 yaşında olan Baran Deniz Yüksel dizilerde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Bkm Mutfak’ta yer alan ve Güldüy Güldüy Show Çocuk’ta da yer alan Baran Deniz Yüksel, Afili Aşk ve Kırmızı Oda dizilerinde de rol almıştır.

Yeni dizi Uzak Şehrin Masalı ile seyirci karşısına çıkan Baran Deniz Yüksel, Melik karakterini canlandırıyor.

MELİK'İN HASTALIĞI NEDİR?

Daha 6 yaşında olan Melik Williams sendromu ile dünyaya gelmiştir. Yaşıtlarından çok daha zayıf ve çok daha geri olan Melik babasının önce veliahttı olarak doğmuş sonrasında hasta olduğunun ortaya çıkması ile yok sayılmıştır. Desteği her zaman annesinden gören Melik annesini her zaman güvenli bir liman olarak görür ve zorluklar karşısında her zaman annesine sığınır. Babasını hiç bir zaman sevemeyen Melik annesini dövdüğü için ondan nefret eder.

WİLLİAMS SENDROMU NEDİR?

Williams sendromu dünyaya gelen her 7.500 ile 20.000'de bir bebek görülen genetik bir hastalıktır.

1961 yılında Beuren ve Williams adlarında iki doktorun tanımladığı Williams Sendromu, aynı zamanda mutluluk hastalığı olarak da biliniyor. Bu genetik hastalığa sahip olan çocuklar, adeta gülen bir yüzle dünyaya geliyorlar.

Yüzlerindeki sabit gülümseme, elbette ruh hallerini de olumlu etkileyerek yaşama devamlı pozitif bakmalarını sağlıyor.

Williams Sendromu, kasları etkileyen bir hastalık olduğu için bu sendroma sahip olan çocuklar yaşıtlarından daha geç yürümeye başlarlar. Denge kurmakta da zorlanabilirler. Vücut ısıları genellikle yüksektir.

Aşırı hareketlilik, bazen aşırı gerginlik ve sıkıntı hali, seslere karşı aşırı duyarlılık, sergiledikleri belli başlı davranışlardır.

WİLLİAMS SENDROMU BELİRTİLERİ

Bebeklikten itibaren meydana gelen bazı belirtiler ile beraber Williams Sendromu anlaşılabilmektedir.

- Peri yüzü olarak nitelendirilen kemik yapısı ile aynı surat ifadesi ortaya çıkar,

- Kalp ve damar hastalıkları meydana gelir,

- Yüksek tansiyon olduğu anlaşılır,

- İlk başlarda emme ve yutkunma kaslarında zorluk oluşur,

- Beslenme bozukluğu ortaya çıkar,

- Dişler daha küçük ve aralıklıdır.