Uzak Şehrin Masalı Sonay kimdir? Begüm Birgören'in biyografisi..

FOX TV'nin yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı bu akşam başlıyor. Dizide rol alan ve "Sonay" karakterine hayat veren Begüm Birgören'in hayatı ise merak ediliyor. Peki, Uzak Şehrin Masalı Sonay kimdir?

FOX TV yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı'nı seyirci ile buluşturmaya hazırlanırken, dizinin karakterleri merak edilmeye başlandı.

Başrollerinde Aslıhan Güner, Timur Acar, Begüm Birgören gibi isimlerin yer aldığı dizi, Kars ve İstanbul'da çekiliyor.

İlk bölümden yayınlanan fragmanları ile dikkati çeken dizinin karakterleri mercek altına alınmaya başladı.

Dizide Sonay karakterine hayat veren Begüm Birgören'e dair bilgiler merak konusu oldu.

Peki, Uzak Şehrin Masalı Sonay Karaarslan kimdir? Uzak Şehrin Masalı Sonay kimdir? Begüm Birgören kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

UZAK ŞEHRİN MASALI SONAY KARAKTERİ

Umay'ın ablası Sonay, aşk masallarıyla büyüdü. Hayal dünyasında yaşayan Sonay, anne ve babası öldükten sonra Umay'ı bırakıp, kamyon şoförü Serhat ile Urfa'da evlendi.

Serhat bir nakliye işi için Suriye'ye gidip geri dönmeyince kucağındaki oğlu Murat'la Kars'a dönmek zorunda kaldı. Kocasının ölmediğini, bir gün geri döneceğini söyleyen ve buna inanan Sonay, Umay'ın Affan'ı terk etmesiyle ona kucak açtı.

BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?

20 Eylül 1982 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Begüm Birgören, Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

2005 yılında Seher Vakti dizisiyle kamera karşısına geçen Birgören ardından şu yapımlarda rol aldı;