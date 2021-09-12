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- Uzak Şehrin Masalı'nın Affan'ı Timur Acar kimdir? Timur Acar'ın biyografisi
Uzak Şehrin Masalı'nın Affan'ı Timur Acar kimdir? Timur Acar'ın biyografisi
- Haber Merkezi
- 12.09.2021 - 15:51
Eylül ayı ile birlikte televizyon ekranlarında yeni diziler yerini almaya başladı.
Merakla beklenen Uzak Şehrin Masalı dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Yıllardır kocası Affan'ın zulmüne evlatları için göz yuman bir kadın olan Umay'ın hikayesini ele alan dizinin çekimleri Kars ve İstanbul arasında geçiyor.
Affan karakteri performansıyla seyircilerin dikkatini çeken Timur Acar hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.
Uzak Şehrin Masalı Affan Demirkan kimdir? Uzak Şehrin Masalı'nın Affan'ı Timur Acar kim, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...
UZAK ŞEHRİN MASALI AFFAN KARAKTERİ
Affan, Kars’ın en zengin ailelerinden Demirkanların tek oğluydu. Yüreği babasının açtığı yaralarla doluydu. Sevgisiz, boyunduruk altında, ezilerek geçirmişti bütün çocukluğunu. Kumar ve kadınlarda aradı ruhunun kurtuluşunu.
Hayatı bitme noktasına gelmişken Umay’a âşık oldu. Melik doğana kadar her şey yolundaydı. Ama özbeöz oğlunun Williams sendromlu olması Affan için onulmaz bir utanç kaynağıydı.
Affan da yeniden alkole ve kadınlara düştü. Karısına zulmetmeye başladı. Ta ki Umay konağı terk edip gidene kadar. Onsuz yaşayamayacağını hemen anladı Affan. Karısını geri döndürmek için her yola başvuracaktı. Ama karşısında Kürşat vardı artık.
TİMUR ACAR KİMDİR?
22 Aralık 1979 yılında doğan Gürcü asıllı Timur Acar’ın çocuklığu Almanya’da geçti. 17 Ağustos 1999 depremi sonrası ailesi ile beraber Sakarya’nın Karasu ilçesine yerleşti. Ailesinin kökeni aslen Batum’a dayanmaktadır.
9 Eylül Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi aldı. 1999’dan beri tiyatro ile ilgilenmeye başladı ve Moda Sahnesi’nin kurucuları arasında yer aldı. Tiyatro dışında müzikle de ilgilenmektedir. Doğa İçin Çal projesi kapsamında “Uzun İnce Bir Yoldayım” şarkısına eşlik etmiştir.
Timur Acar birçok farklı televizyon projesinde yer alsa da Avrupa Yakası’nda canlandırdığı İzzet karakteri ile hayran kitlesi oluşmaya başlamıştır. Oyuncunun ilk projesi ise 2006’da Oyun Atölyesi’nde Shakespeare’in Hırçın Kız oyunudur. Oyunculuk kariyerine ara vermeden her yıl bir film ya da dizi projesinde yer alan Timur Acar Söz dizisinde Derman karakterini canlandırmıştır.
Genelde komedi yapımlarında yer alan Acar, Söz dizisi ile kötü karakter performansını göstermiştir.
Timur Acar 1.79 boyunda ve Oğlak burcudur.
TİMUR ACAR’IN ÖZEL HAYATI
İlk evliliğini 2007 yılında evlilik yapan Acar 2009 yılında boşanmıştır. 2016 yılında Kertenkele dizisinde rol arkadaşı olan Eda Özerkan’la 2016 yılında dünya evine girdi. İkilinin Eliz isminde bir kız çocukları var.
TİMUR ACAR DİZİ VE FİLMLERİ
2018 – Söz
2014 – Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Köfte Necmi) (sinema filmi )
2014 – Kertenkele (Zehra) (TV Dizisi)
2013 – Bebek İşi – 1. sezon
2013 – Hayat Sana Güzel
2013 – Erkek Tarafı Testosteron
2012 – Çakallarla Dans 2 : Hastasıyız Dede
2011 – Devrimden Sonra
2010 – Akasya Durağı – 3. sezon
2010 – Çakallarla Dans
2009 – Ah Kalbim – 1. sezon
2009 – Türkler Çıldırmış Olmalı
2009 – Başka Dilde Aşk
2008 – Ulak
2008 – Avrupa Yakası – 6. sezon
2007 – Avrupa Yakası – 5. sezon
2008 – Çıngıraklı Top
2007 – Gomeda
2006 – Avrupa Yakası – 4. sezon