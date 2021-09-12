Uzak Şehrin Masalı'nın Affan'ı Timur Acar kimdir? Timur Acar'ın biyografisi

Fox Tv'nin yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı bu akşam yayın hayatına başlıyor. Başrol karakteri Affan ise merak edilen isimlerden. Peki Uzak Şehrin Masalı dizisi Affan kimdir? Timur Acar kaç yaşında?

Eylül ayı ile birlikte televizyon ekranlarında yeni diziler yerini almaya başladı.

Merakla beklenen Uzak Şehrin Masalı dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Yıllardır kocası Affan'ın zulmüne evlatları için göz yuman bir kadın olan Umay'ın hikayesini ele alan dizinin çekimleri Kars ve İstanbul arasında geçiyor.

Affan karakteri performansıyla seyircilerin dikkatini çeken Timur Acar hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

Uzak Şehrin Masalı Affan Demirkan kimdir? Uzak Şehrin Masalı'nın Affan'ı Timur Acar kim, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

UZAK ŞEHRİN MASALI AFFAN KARAKTERİ

Affan, Kars’ın en zengin ailelerinden Demirkanların tek oğluydu. Yüreği babasının açtığı yaralarla doluydu. Sevgisiz, boyunduruk altında, ezilerek geçirmişti bütün çocukluğunu. Kumar ve kadınlarda aradı ruhunun kurtuluşunu.

Hayatı bitme noktasına gelmişken Umay’a âşık oldu. Melik doğana kadar her şey yolundaydı. Ama özbeöz oğlunun Williams sendromlu olması Affan için onulmaz bir utanç kaynağıydı.

Affan da yeniden alkole ve kadınlara düştü. Karısına zulmetmeye başladı. Ta ki Umay konağı terk edip gidene kadar. Onsuz yaşayamayacağını hemen anladı Affan. Karısını geri döndürmek için her yola başvuracaktı. Ama karşısında Kürşat vardı artık.

TİMUR ACAR KİMDİR?

22 Aralık 1979 yılında doğan Gürcü asıllı Timur Acar’ın çocuklığu Almanya’da geçti. 17 Ağustos 1999 depremi sonrası ailesi ile beraber Sakarya’nın Karasu ilçesine yerleşti. Ailesinin kökeni aslen Batum’a dayanmaktadır.

9 Eylül Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi aldı. 1999’dan beri tiyatro ile ilgilenmeye başladı ve Moda Sahnesi’nin kurucuları arasında yer aldı. Tiyatro dışında müzikle de ilgilenmektedir. Doğa İçin Çal projesi kapsamında “Uzun İnce Bir Yoldayım” şarkısına eşlik etmiştir.

Timur Acar birçok farklı televizyon projesinde yer alsa da Avrupa Yakası’nda canlandırdığı İzzet karakteri ile hayran kitlesi oluşmaya başlamıştır. Oyuncunun ilk projesi ise 2006’da Oyun Atölyesi’nde Shakespeare’in Hırçın Kız oyunudur. Oyunculuk kariyerine ara vermeden her yıl bir film ya da dizi projesinde yer alan Timur Acar Söz dizisinde Derman karakterini canlandırmıştır.

Genelde komedi yapımlarında yer alan Acar, Söz dizisi ile kötü karakter performansını göstermiştir.

Timur Acar 1.79 boyunda ve Oğlak burcudur.

TİMUR ACAR’IN ÖZEL HAYATI

İlk evliliğini 2007 yılında evlilik yapan Acar 2009 yılında boşanmıştır. 2016 yılında Kertenkele dizisinde rol arkadaşı olan Eda Özerkan’la 2016 yılında dünya evine girdi. İkilinin Eliz isminde bir kız çocukları var.

TİMUR ACAR DİZİ VE FİLMLERİ

2018 – Söz

2014 – Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Köfte Necmi) (sinema filmi )

2014 – Kertenkele (Zehra) (TV Dizisi)

2013 – Bebek İşi – 1. sezon

2013 – Hayat Sana Güzel

2013 – Erkek Tarafı Testosteron

2012 – Çakallarla Dans 2 : Hastasıyız Dede

2011 – Devrimden Sonra

2010 – Akasya Durağı – 3. sezon

2010 – Çakallarla Dans

2009 – Ah Kalbim – 1. sezon

2009 – Türkler Çıldırmış Olmalı

2009 – Başka Dilde Aşk

2008 – Ulak

2008 – Avrupa Yakası – 6. sezon

2007 – Avrupa Yakası – 5. sezon

2008 – Çıngıraklı Top

2007 – Gomeda

2006 – Avrupa Yakası – 4. sezon