Uzun saçlı halinden başkasını gören yok! Eda Erdem'in kısa saçlı hali olay oldu... "İnanamıyorum" Filenin Sultanı kaptan Eda Erdem Dündar, uzun saçlarıyla bir ikon haline geldi. Yıllardır saçlarını kesmeyen Erdem'in kısa saçlı hali ise merak konusu oldu.

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Avrupa Şampiyonu olarak bir kupa daha kaldıran Eda Erdem Dündar, başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Uzun yıllardır Fenerbahçe altında forma giyen Erdem, karakteriyle de göz dolduruyor.

Özel hayatını gözlerden uzak tutan ve volaybol kariyerine odaklanan Erdem, uzun saçlı haliyle ise tam bir ikon.

Ördüğü uzun saçlarıyla maçlarda da dikkatleri üzerine çeken Eda Erdem'in kısa saçlı halini ise merak etmeyen yok..

Sadece tek bir karesi var...

Eda Erdem'in kısa saçlı haline dair sadece tek bir karesi var. Erdem'in saçları o karede bile aşırı kısa değil.

Saçlarına özenle bakan ve uzatan Eda Erdem, örgüleriyle neredeyse özdeşleşti.

Saçlarını yıllardır uzun kullanan Eda Erdem, bu durumdan vazgeçecek gibi de durmuyor.

EDA ERDEM'İN KISA SAÇLI TEK KARESİ