Promosyon almaya hazırlanan polisler, "Vakıfbank polis promosyonu ne zaman yatacak, kaç TL?" sorusunu arama motorlarına yazmaya başladı.

Uzun zamandır süren polis promosyon görüşmeleri sona erdi ve geçtiğimiz günlerde açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır.

Yeni protokol 1 Kasım'da yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir." denildi.

Bunun üzerine polisler promosyon alacakları vakti beklemeye bir yandan ise araştırma yapmaya başladı.

Tek sefer ve peşin olacak yatacak olan promosyonla ilgili, "Vakıfbank polis promosyonu ne zaman yatacak, kaç TL?" sorusu gündem oldu.

Peki, Vakıfbank polis promosyonu ne zaman yatacak, kaç TL? İşte yanıtı...

Polis promosyonu ne zaman yatacak?

Polis maaş promosyonu peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre; tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği hatırlatıldı.

2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği ifade edildi.