Var mısın Yok musun'da 150 bin TL kazanmıştı! Kıvırcık Metin son haliyle hayrete düşürüyor...

Bir döneme damga vuran yarışma programı Var Mısın Yok Musun'un yarışmacılarından biri olan Metin Avşar, son haliyle gündem oldu. 'Kıvırcık Metin' olarak hatırlanan Metin Avşar'ın değişimi şaşırttı.

2007-2010 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan ''Var Mısın Yok Musun?'' adlı yarışma programı, kısa sürede geniş izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştı.

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Var Mısın Yok Musun? yarışması, yayınlandığı döneme damga vuran yapımlar arasında yerini aldı.

Şansa dayalı bir yarışma programı olan Var Mısın Yok Musun'da her gün bir yarışmacı yarışıyor ve içinde 1 TL'den 500 bin TL'ye kadar miktar bulunan 26 kutudan birini seçiyordu.

Sonra kendi kutusundaki miktarı öğrenmek için geriye kalan kutuları tek tek açtırmaya başlıyor ve son 5 kutu kaldığında elinde kalan miktarlara göre banka yarışmacıya bir teklif gönderiyordu.

Yarışmacı teklifi kabul ettiğinde teklif edilen para onun oluyor, kabul etmediğinde ise kendi kutusundaki parayı kazanıyordu.

Yarışmacılarının bürçoğunu ünlü eden yarışmanın unutulmaz isimlerinden biri de sempatik tavırlarıyla hafızalara kazınan Metin Avşar olmuştu.

150 bin TL kazanmıştı

5 Kasım 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Metin Avşar, 7 çocuklu bir ailenin 6. çocuğu olarak dünyaya geldi.

Çocukluğu zor şartlar altında geçen Metin Avşar, kendi masraflarını karşılamak için tatil dönemlerinde çalıştı.

Sakarya Üniversitesin'den mezun olan Metin Avşar, Var mısın Yok musun yarışmasından kazanacağı parayla ailesine ve eğitimine katkı sağlamak istediğini belirtmişti.

150 bin TL'yi kazanarak yarışmadan ayrılan Avşar, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

Son hali hayrete düşürdü

''Kıvırcık Metin'' olarak hafızalara kazınan Avşar, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.

Sık sık Instagram'dan paylaşım yapan Avşar, son haliyle gündem oldu. Geçen zaman içerisinde oldukça değişen Avşar'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

''Aileme ev almak istiyorum''

Yarışmanın popüler olduğu dönemlerde konuşan Avşar, ''Ben yılbaşı akşamı halkın oylarıyla yarışmaya hak kazandım. 155 bin TL ile aileme ev almak istiyorum. Bir yandan da Sakarya Üniversitesi'nde Dış Ticaret okuyorum. Bundan sonrası için büyüklerimiz (Acun Bey'den bahsediyor) neyi takdir ederse onu en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Çocuk programı, sunuculuk ve 'Çılgın Dersane'nin dizi versiyonu için oyunculuk teklifi var. Ajans'tan iki teklif aldım. Ama televizyon garantili bir iş değil. Öncelikle okulumu bitirmek istiyorum.'' demişti.