Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'ini merak edenler buraya! Acun'un dibindeki isim çıktı... Var Mısın Yok Musun yarışmasında para tekliflerini yapan telefonun ucundaki Hamdi Bey, Acun Ilıcalı ile uzun yıllar geçirmiş bir isim çıktı.

Acun Ilıcalı'nın uzun soluklu yarışma programı Var mısın Yok musun 2007-2009 yıllarına damgasını vurdu.

Birçok yarışmacısının üne kavuştuğu program, yıllar sonra dahi hafızalarda yerini koruyor.

Yarışmanın unutulmaz isimlerinden biri de telefonun ucundaki Hamdi Bey oldu. Hamdi Bey, bankacı olarak yarışmacılara para teklif ediyordu.

Acun Ilıcalı, yıllar önce verdiği bir röportajda, ''Kim bu Hamdi Bey?'' sorusu üzerine, ''Benim program dışında da görüştüğüm biri ama bunu açıklamam mesleğe ihanet olur. Bu program formatında bankacı gösterilmiyor ve biz de hiçbir zaman göstermeyeceğiz.'' demişti.

Gizemli Hamdi Bey'in kimliği sonunda ortaya çıktı.

Acun'un sağ kolu

'Var Mısın Yok Musun?'daki Hamdi Bey ile Acun Firarda'nın Feridun'u olarak akıllarda kalan gizemli isim, Acun Ilıcalı'nın iş ve özel hayatındaki sağ kolu Birol Doğan'dır.

Birol Doğan, Acun Firarda'da kameraman olarak Acun Ilıcalı ile dünyayı gezdi.

Acun'un Birol Doğan ile yolları neredeyse 20 yıl hiç ayrılmadı.

Var mısın Yok musun adlı yarışma programında Acun’un telefon ederek danıştığı ve Alo Hamdi Bey diye seslendiği o isim de Birol Doğan..

Ardından Acun Ilıcalı’nın dünyanın öbür ucunda çektiği Survivor serilerinde de yer almıştı. 2021 yılında istifa ederek ayrıldı.