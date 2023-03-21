Var Mısın Yok Musun'un 'Naciye Teyze'siydi! Son hali ortaya çıktı... Oğlu Mevlüt'ün katıldığı Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı Naciye Teyze, sosyal medyada ortaya çıktı. Sempatik tavırlarıyla sevilen Naciye Acaroğlu'nun son hali görenleri şaşırttı.

Acun Ilıcalı'nın uzun soluklu yarışma programı Var mısın Yok musun 2007-2009 yıllarına damgasını vurdu.

Birçok yarışmacısının üne kavuştuğu program, yıllar sonra dahi hafızalarda yerini koruyor.

Yarışmanın unutulmaz isimlerinden biri de sempatik tavırlarıyla hafızalara kazınan Mevlüt Acaroğlu olmuştu. Konyalı Mevlüt olarak tanınan yarışmacı, annesi Naciye Acaroğlu ile daha da sevildi.

Milyonların Naciye Teyzesi, tam bir Anadolu kadını olarak samimiyetini yansıttı.

Yarışma sonrasında birkaç reklam filminde yer alan Naciye Teyze, Acun Ilıcalı ile hala görüşmeye devam ediyor.

Naciye Teyze yaşlanmıyor

Sosyal medyayı da aktif kullanan Naciye Teyze'nin son hali, görenleri şaşırtıyor.

Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Naciye Acaroğlu, oğlu Mevlüt ile birlikte hayatına devam ediyor.

Yıllar geçmesine rağmen görüntüsü aynı olan Naciye Teyze'yi görenler, "yaşlanmayı unutmuş", "resmen aynı", "hiç değişmemiş" yorumunda bulunuyor.

İşte Var Mısın Yok Musun'un Naciye Teyzesi...