Var Mısın Yok Musun'un Tony Tezer'i etkileyici değişimi ile şaşırttı! "Bu başka bir evre" Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla tanınan Tony Tezer Tezulaştıran, sosyal medyada ortaya çıktı. Yarışmacının son halini görenler, tanımakta zorlandı.

Acun Ilıcalı'nın uzun soluklu yarışma programı Var mısın Yok musun 2007-2009 yıllarına damgasını vurdu. Birçok yarışmacısının üne kavuştuğu program, yıllar sonra dahi hafızalarda yerini koruyor. Yarışma sayesinde popüler olan birçok kişinin son hali zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Yarışmanın unutulmaz isimlerinden biri de Tony Tezer Tezulaştıran oldu. Yaşlanmadı Kusursuz yabancı dili ile adından söz ettiren Tony Tezer, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Vücut geliştirme ile ilgilenen başarılı isim, Tayland'da yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. İşte son hali...