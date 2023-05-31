Asmalı Konak, Belalı Baldız, Ezo Gelin, Gülperi, Paramparça gibi dizilerde rol alan Nurgül Yeşilçay, oyunculuğunu konuşturmaya devam ediyor.
Veda Mektubu dizisinde başrol karakteri Alanur Yıldız ile sevenlerini şaşırtan ünlü oyuncu, sosyal medyada da adından söz ettiriyor.
Fit Nurgül
47 yaşındaki oyuncu, fit görüntüsüyle görenleri şaşırttı.
1 çocuk annesi olan Nurgül Yeşilçay, kırmızı dekolteli elbisesiyle cam kenarında poz verdi.
Yeşilçay'ın boydan kareler, Instagram'a damga vurdu. Takipçileri peş peşe kırmızı kalp emojisi bıraktı.