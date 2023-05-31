Veda Mektubu'nun Alara'sı

Asmalı Konak, Belalı Baldız, Ezo Gelin, Gülperi, Paramparça gibi dizilerde rol alan Nurgül Yeşilçay, oyunculuğunu konuşturmaya devam ediyor.

Veda Mektubu dizisinde başrol karakteri Alanur Yıldız ile sevenlerini şaşırtan ünlü oyuncu, sosyal medyada da adından söz ettiriyor.

Fit Nurgül

47 yaşındaki oyuncu, fit görüntüsüyle görenleri şaşırttı.

Veda Mektubu'nun Alara'sından cesur pozlar! Kırmızı elbisesiyle cam kenarında...

1 çocuk annesi olan Nurgül Yeşilçay, kırmızı dekolteli elbisesiyle cam kenarında poz verdi.

Veda Mektubu'nun Alara'sından cesur pozlar! Kırmızı elbisesiyle cam kenarında...

Yeşilçay'ın boydan kareler, Instagram'a damga vurdu. Takipçileri peş peşe kırmızı kalp emojisi bıraktı.

Veda Mektubu'nun Alara'sından cesur pozlar! Kırmızı elbisesiyle cam kenarında...