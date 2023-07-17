Veda Mektubu'nun Aslı’sı Rabia Soytürk merdivenlere çıktı, takipçileri mest oldu! "Alevsin, ateşsin" Veda Mektubu'nda rol alan Rabia Soytürk, yeni pozlarıyla takipçilerinden beğeni aldı.

“Gülperi”, “Özgür Dünya” ve “Benim Adım Melek” dizilerinde rol alan Rabia Soytürk, adından çok söz ettiren “Şahsiyet” dizisi ile oyunculuğa başladı.

Alparslan Büyük Selçuklu ve Duy Beni dizileriyle de yıldızını iyice parlatan Soytürk, şimdilerde Veda Mektubu dizisiyle dikkat çekiyor.

1996 doğumlu genç oyuncu, hem sosyal medyadaki paylaşımları hem de güzelliği ile sık sık gündem oluyor.

Merdiven pozları

Instagram'ı aktif kullanan Rabia Soytürk, merdivenlerde poz verdi.

Fiziği ve güzelliğiyle mest eden Soytürk'e beğeni yağdı.

Takipçileri, "Güzeller güzeli", "Aşk kadın", "Prensesler gibi" tarzında yorumlar yazdı.