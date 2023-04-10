Veda Mektubu'nun Seher'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncu çıktı! Bakın nerede oynamış Kanal D'nin yeni dizisi Veda Mektubu'nda Seher karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar'ın özel hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun kızını gören şaşkınlığını gizleyemedi. Meğer kızı da kendisi gibi oyuncuymuş. İşte Bennu Yıldırımlar'ın kızı...

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan, sevilerek izlenen Veda Mektubu dizisi oyuncularının özel hayatı araştırılıyor.

Dizide dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Seher karakterine hayat veren Bennu Yıldırımlar oldu.

Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar, yıllar önce Yaprak Dökümü adlı dizideki Fikret karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Duru güzelliği ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Bennu Yıldırımlar’ın özel hayatı da merak konusu oldu.

53 yaşındaki başarılı oyuncu, 1995 yılında Bülent Emin Yarar ile dünya evine girdi. Çiftin 1999 yılında kızları dünyaya geldi.

Bennu Yıldırımlar’ın 24 yaşındaki kızı da oyuncu çıktı. Annesinin izinden giden Ada Yarar, görenleri şaşkına çevirdi.

Kızı da oyuncu çıktı!

Bennu Yıldırımlar ile Bülent Emin Yarar’ın biricik kızları Ada Yarar, 1999 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi ile 2 yaşından itibaren tiyatro izleyemeye gidiyordu. Bu sebeple oyunculuğa merak sardı.

Ada Yarar, lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimini oyunculuk üzerine tamamladı. Genç yaşta tiyatro oyunculuk kariyerine başladı.

2008 yılında çocuklar için İş Sanat çatısı altında düzenlenen 'Bir Sergiden Tablolar' isimli klasik müzik gösterisinde sahne aldı. Aynı zamanda '3. Tekil Şahıs' tiyatro oyununda rol aldı. Eğitimine devam eden Ada Yarar, tiyatro çalışmalarını da sürdürmeyi ihmal etmiyor.