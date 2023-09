Vedaya götüren talihsizlik! MasterChef Türkiye All Star 84. bölüm fragmanı MasterChef Türkiye All Star yeni bölümüyle bu akşam izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte MasterChef Türkiye All Star 84. bölüm fragmanı..

ensonhaber.com MasterChef Türkiye All Star'da heyecan her geçen gün artarak devam ediyor. Her bölümü büyük heyecana sahne olan MasterChef Türkiye All Star bugün akşam 84. bölümü ile ekranlara gelecek. Eski sezon yarışmacıların yarıştığı All Star sezonunda birbirinden başarılı isimler şampiyon olabilmek için bütün hünerlerini sergiliyor. Programın bugün ekrana gelecek olan bölümünde eleme heyecanı yaşanacak. 84. bölüm fragmanında yaşananlar ise izleyicileri meraklandırdı. Vedaya götüren talihsizlik MasterChef Türkiye All Star'ın 84. bölüm fragmanında şefler ile yarışmacılar arasında yaşanan bir diyalog dikkat çekti. Şefler, Masterchef'e veda edecek ismin belirleneceği oyunda yarışmacılardan bir tanesinin talihsiz bir hata yaptığını açıkladı. Fragmanı izleyenler hangi yarışmacının elendiğini merak etmeye başladı. İşte MasterChef Türkiye All Star'ın 84. bölümünde yaşanacaklar.. MasterChef Türkiye All Star 84. bölüm fragmanı

Salih Demirgan

Seo Editor

Google News

Abone Ol