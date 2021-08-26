Vefatının 4. yılında: Vatan Şaşmaz'ın yaşamı ve ölümü

Çocuklar Duymasın dizisindeki Engin karakteriyle hafızalara kazınan Vatan Şaşmaz'ın uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından 4 yıl geçti.

Sabah Şekerleri adlı program ile hayatımıza giren oyuncu-sunucu Vatan Şaşmaz, dört yıl önce İstanbul Beşiktaş'ta bir otelin 10. katında bulunan 1130 numaralı odada kanlar içinde ölü bulunmuştu.

Türkiye'yi yasa boğan ölümün ardından geriye bir eş ve bebek kalırken, cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı.

Saplantılı aşığı Filiz Aker tarafından vurulan Şaşmaz'ın ardından katili de intihar etmişti.

Çocuklar Duymasın'ın Engin'i Vatan Şaşmaz'ın neden ve nasıl öldüğü uzun süre gündemin araştırılan konuları arasında yerini korudu.

Ölümünün üzerinden 4 yıl geçen oyuncu, arkadaşları ve sanat camiası tarafından da unutulmadı. Bunun üzerine vatandaşlar "Vatan Şaşmaz kimdir, neden ve nasıl öldü? Vatan Şaşmaz'ın katili kimdir?" sorularını yeniden gündeme taşıdı.

İşte Vatan Şaşmaz'ın yaşam ve ölüm hikayesi...

VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Aslen Çanakkale Bigalı olan ancak İstanbul Vatan Caddesinde dünyaya geldiği için annesi tarafından Vatansever ismi verilen Vatan Şaşmaz, gençlik yıllarında fotomodellik yapmıştır.

Ardından reklamlarda ve kliplerde rol alan Şaşmaz, kısa sürede Türkiye'nin ekran yüzlerinden biri oldu.

Erkeklere özel, kültür, sanat, yaşam, magazin programı niteliğinde, “Erkekler Kulübü” adını verdiği bir format hazırladı ve Kanal 6’ya sundu. Kabul edildi ve Vatan, 1998’de hazırladığı programı sunmaya başladı.

Programın 13. Bölüm çekiminde 17 Ağustos depremi oldu ve Vatan depremin bir gün sonrasında canlı yayına çıkmak zorundaydı. Bu program 75 bölüm çekildi. 2000’de Vatan ATV’den “Sabah Keyfi” için teklif aldı ve yeni kanalına geçiş yaptı.

Vatan, Melike Öcalan ile birlikte “Sabah Keyfi” programını 4 yıl boyunca 875 bölüm sundu. Sabah programının gülen yüzüydü.

Bunun yanında 9 yıl boyunca da magazin programı ”Özel Hat”ı sundu. Bu program ile Magazin Gazetecileri Derneği onu “En İyi Erkek Sunucu” ödülüne layık gördü.

Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Engin karakteriyle geniş çevrelerce tanınmıştır. TGRT için çekilen, Akşemseddin’in hayatının anlatıldığı filmde Akşemseddin’i oynamıştır.

2004 yılında TRT için çekilen Dudaktan Kalbe filminde Doktor Ergun, Keloğlan Kara Prens’e Karşı isimli sinema filminde ise Beyaz Atlı Prens rollerinde oynamıştır.

"2004’te Avrupa Yakası, 2005’te Çılgın Yuva ve Belalı Baldız, 2006’da da Aynı Çatı Altında, 2008 Yalancı Romantik, 2009 Kandıramazsın Beni, 2010’da tekrar Çocuklar Duymasın, 2012’de İşler Güçler" gibi projelerde rol aldı.

2015 yılında ise oyuncu, Yasemin Adalı ile dünyaevine girdi ve bir çocuğu oldu. Daha önce Nurşen Kocayaş ile evlilik gerçekleştirmişti.

VATAN ŞAŞMAZ NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul’daki bir otelde eski manken ve oyuncu Filiz Aker tarafından tabancayla vurularak 42 yaşında öldürüldü.