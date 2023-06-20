Vermem Seni Ellere'nin Zeliş'i Buse Meral'in sevgilisi tanıdık çıktı! Romantik pozlara kalpler eridi...

İlk dizi oyunculuğu deneyimini 2018 yılında Egenin Hamsisi dizisinde Derya Çınar karakteriyle yaşayan Buse Meral, kariyerini hızla yukarı taşıyor.

Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi alan Meral, Elimi Bırakma dizisi ile yıldızını parlattı.

1999 doğumlu genç ve yetenekli oyuncu Buse Meral, şimdilerde Vermem Seni Ellere ile adından söz ettiriyor.

Zeliş karakterini canlandıran Buse Meral, izleyicilerin dikkatini üzerine topluyor.

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de ilgi gören oyuncu, özel hayatıyla merak konusu oldu.

Buse Meral hakkında bilgilere bakanlar, sevgilisini görünce şoke oldu.

Ünlü oyuncunun aşkı, kendisinden de ünlü çıktı.

Buse Meral'in sevgilisi

24 yaşındaki ünlü oyuncu Buse Meral, meslektaşı İdris Nebi Taşkan ile aşk yaşıyor.

Buse Meral ve İdris Nebi Taşkan geçtiğimiz ay aşklarını duyuru etmişlerdi.

Şimdiye kadar birlikte paylaşım yapmayan ikili, sonunda fotoğraf paylaşarak aşklarını belgelemiş oldu.

Ünlü çifte sevenlerinden 'Maşallah' yorumları geldi.