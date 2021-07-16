Yabancı sinema kuşağında yer alan Vikingler: Büyük Macera filmi, bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Flmi yayın akışında görenler, Vikingler: Büyük Macera konusu nedir? sorusuna yanıt arıyor.

Orijinal adı Wickie und die starken Männer - Das magische Schwert olan Vikingler film serisi, bugün TRT 1 ekranlarına geliyor.

1972-1974 yıllarında yayınlanan çizgi dizinin sinema uyarlaması olan film, animasyon filmleri sevenler tarafından araştırılıyor.

Vikingler: Büyük Macera konusu nedir? Vikingler film serisi ne zaman yayınlandı? sorularının yanıtları merak ediliyor.

Peki Vikingler: Büyük Macera ne zaman çekildi? Viikingler: Büyük Macera konusu...

VİKİNGLER BÜYÜK MACERA KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Vikingler: Büyük Macera filmi, Türkiye'de 22 Şubat 2020 tarihinde vizyona girdi. Animasyon türündeki bu filmin yönetmenliğini Éric Cazes üstlenirken senaryosunu Oliver Huzly ve Sophie Decroisette ortaklaşa kaleme aldı.

VİKİNGLER: BÜYÜK MACERA KONUSU

Zeki bir genç olan Vic'in en büyük hayali Viking ekibi ile beraber maceraya çıkmaktır. Ancak babası Halvar, onun böyle tehlikeli bir yolculuğun parçası olamayacak kadar zayıf olduğunu düşünür.

Bu sırada Halvar, düşmanı Sven'den bir kılıç kazanır. Ancak bu kılıç, Vic'in annesi Ylva'nın altın bir heykele dönüşmesine neden olur. Halvar'ın Ylva'yı kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkmaktan başka şansı yoktur.

Bu durumu fırsat bilen Vic, babasına gerçek bir Viking gibi olabileceğini kanıtlamak ve annesini kurtarmak için tehlikeli bir maceraya atılır.