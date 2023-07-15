Viral oldu! Keman sanatçısı Canan Anderson'dan sokak müzisyenlerine gülümseten şaka.. Ünlü keman Sanatçısı Canan Anderson, sokaktaki gençlerle beraber Keman çaldı. Gençlere ufak bir şaka yapan Canan Anderson o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o eğlenceli anlar..

Ünlü keman sanatçısı Canan Anderson, sokak müzisyenliği yapan çocuklara şaka yapmak için keman çalmayı bilmiyormuş gibi davrandı. Çocuklardan kendisine keman çalmayı öğretmelerini isteyen Canan Anderson daha sonra hünerlerini sergileyince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Sokak müzisyenliği yapan çocukların Canan Anderson'un performansı sonrası verdiği tepkiler izleyenleri gülümsetti. Canan Anderson'un sosyal medya hesabından paylaştığı o anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu. İşte o gülümseten anlar..