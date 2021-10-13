Vizyona geri sayım! Çığlık 5 fragmanı ve afişi yayınlandı

Kült korku filmi serisi Çığlık, 5.filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk fragmanı ve afişi yayınlanan Çığlık 5, 2022'de vizyona girecek.

Ünlü korku serisi Çığlık’ın (Scream) beşinci filmine ait ilk afiş paylaşıldı.

Filmin resmi Twitter hesabından yayınlanan afişte, ikonik ‘hayalet surat’ görülüyor. Afiş, “O daima tanıdığınız biridir” mesajıyla yayınlanırken, filmin vizyon tarihinin de 14 Ocak 2022 olduğu belirtildi.

Çığlık 5'in ilk fragmanı da yayınlandı. Son filminin üzerinden 10 yıl geçen Çığlık, fragmanıyla yine tüyleri ürpertti.

İşte Çığlık 5 fragmanı ve detayları...

Çığlık 2022 Fragman VİDEO

ÇIĞLIK 5 HAKKINDA

Dünya genelinde bir korku filmi klasiği haline gelen Çığlık (Scream) serisinin yeni yapımının oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı. Çığlık 5 için Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jack Quaid, Dylan Minette ve Jasmin Savoy Brown gibi isimler ekibe katıldı.

Wes Craven’in 2015 yılında vefat etmesinden sonra Çığlık 5, onun çekiminde ilerlemeyen ilk yapım olma özelliğini koruyor. Craven’in yerine ise serinin son filmini Ready or Not yönetmenleri Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett yönetecek.

Film, 14 Ocak 2022 tarihinde Türkiye sinemalarındaki yerini alacak. Yeni "Çığlık", kimin bir dizi suç işlediğini bulmaya çalışmak için memleketine dönen bir kadını, yani Sidney'i konu alacak.