Voleybol sahasından nikah masasına! Filenin Sultanları Ayça Aykaç'ın müstakbel eşi bakın kim çıktı Bu sezon başarıları ve kaldırdıkları kupalarıyla takdir toplayan Filenin Sultanları, bu kez düğün hazırlıklarında. Milli voleybolcu Ayça Aykaç, sosyal medya hesabından evleneceğini duyurdu. Aykaç’ın müstakbel eşi bakın kim çıktı!

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Türkiye A Milli Voleybol Takımımız 7’de 7 yaparak namağlup yoluna devam ederken Paris Olimpiyatları’nı garantiledi.

Bu büyük başarının ardından, takımın liberosu Ayça Aykaç'ın kişisel hayatı gündeme oturdu.

Ayça Aykaç, nişanlısı Mert Altıntaş ile dünya evine gireceği müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ancak bu mutlu habere rağmen, Aykaç'ın düğününe sadece 5 gün kala hala Tokyo'da olduğunu belirtmesi, büyük bir dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ayça Aykaç, sporcu hayatının nasıl olduğunu tek bir cümleyle özetledi: "5 gün sonra düğünüm var ve ben Tokyo’dayım…"

Öte yandan milli voleybolcunun müstakbel eşi merak konusu haline gelmişti. Bakın Ayça Aykaç'ın nişanlısı kimmiş...

O da voleybolcu çıktı!

Ayça Aykaç'ın 2016 yılından beri birlikte olduğu nişanlısı Mert Altıntaş, voleybol camiasının içinden gelen bir isim olarak dikkat çekiyor.

Altıntaş, uzun yıllar voleybolun içinde yer aldıktan sonra şimdi de Galatasaray Bayan Voleybol Takımı İstatistik Antrenörü olarak önemli bir rol üstleniyor.