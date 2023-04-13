Voleybolcu Ebrar Karakurt dehşeti yaşadı! Takım arkadaşı otelin 6'ncı katından düşerek... Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma (19) Üsküdar'da kaldıkları otelin önünde cansız bulundu.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da forma giydiği İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara voleybol takımı dün akşam Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı.

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Igor Novara'yı 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Maçın ardından İtalyan ekibi Burhan Felek Spor Salonu'nun yanındaki otelde konakladı.

Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu.

Yaşamını yitirdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin 6'ncı katında kaldığı öğrenildi.

Takımı kahroldu

Takım, yaşadığı şoku atlatamazken Ebrar Karakurt da otel önünde görüntülendi.

Ituma'nın diğer takım arkadaşları ve takım koçu ile yapılan görüşmede de herhangi bir sorununun olup olmadığını bilmediklerini söyledikleri bildirildi.

19 yaşındaydı

Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak Milano'da doğan, 1.92 boyunda ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Ituma, U19 Avrupa Şampiyonluğu da kazanmıştı.

19 yaşındaki Ituma geçtiğimiz Eylül ayında U19 Avrupa Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu da seçilmişti.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.