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    Voleybolcu Hande Baladın deri elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Manken olmalıydın'

    Saha dışındaki hayatıyla dikkat çeken Hande Baladın, katıldığı bir davetteki tarzıyla kendine hayran bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2022 - 16:54
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    Voleybolcu Hande Baladın deri elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Manken olmalıydın'

    Milli voleybolcu Hande Baladın, başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal medyada da adından söz ettiriyor.

    1997 yılında Kütahya'da dünyaya gelen Hande Baladın, spor kariyerine küçük yaşlarda başladı.

    Henüz 23 yaşındaki milli oyuncu, voleybol hayatına orta oyuncu olarak yola çıktı, ardından Eczacıbaşı'nın yıldızı haline geldi.

    Tokyo Olimpiyatları'nda başarısını ortaya koyan ve takımın gözdelerinden olan Hande Baladın, Instagram paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

    Fiziğiyle büyüledi

    700 binden fazla takipçisi bulunan oyuncu, güzelliği ile görenleri büyülüyor.

    Voleybol kariyeri ile gurur kaynağı olan Hande Baladın, son paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı.

    Bir davete katılan Baladın, straplez deri elbisesiyle fizik gösterisi yaptı. Boyu ve kilosuyla dikkat çeken Hande Baladın, geceye damga vurdu.

    Voleybolcu Hande Baladın deri elbisesiyle geceye damga vurdu! Manken olmalıydın #1

    Voleybolcu Hande Baladın deri elbisesiyle geceye damga vurdu! Manken olmalıydın #2

     

    Voleybolcu Hande Baladın deri elbisesiyle geceye damga vurdu! Manken olmalıydın #3

     

     


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