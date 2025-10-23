Abone ol: Google News

Milli voleybolcu Zehra Güneş'in sosyal medya hesabından paylaştığı mini etekli fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 09:26
Voleybolcu Zehra Güneş galerisini açtı! Ayna pozlarını peş peşe yayınladı...
Milli voleybolcu ve Vakıfbank'ın yıldızı Zehra Güneş, hem sportif başarıları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Son olarak Instagram hesabından yaptığı asansör pozları, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan gönderileri arasına girdi.

AYNA POZLARI

Güneş, mini etekli pozlarını "Aynam tarafından kontrol edilen film rulosu" notuyla paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan gönderi, takipçileri arasında tartışma yarattı.

