Voleybolcu Zehra Güneş'ten doğa pozları! "Hanginiz manzara" A Milli Kadın Voleybol Takımımızın genç yıldızı Zehra Güneş, sosyal medya hesabından yayınladığı son karesiyle takipçilerinden beğeni topladı.

Vakıfbank SK ve A Milli Takımı'n başarılı oyuncusu voleybolcu Zehra Güneş, kariyeri kadar sosyal hayatı ile de merak konusu.

Sosyal medyada en yüksek takipçili kadın voleybolcu unvanına sahip olan Güneş, başarısı gibi güzelliğiyle de beğeniliyor.

Henüz 23 yaşındaki genç yıldız, Instagram hesabından yayınladığı karelerle takipçileriyle iletişimini koruyor.

Doğadan poz verdi

Son olarak doğa gezmesinden karelerini paylaşan Zehra Güneş, duru güzelliğiyle mest etti.

Yeşilliklerin içinden poz veren Güneş'i gören takipçileri "manzara hangisi" yorumunda bulundu.

İşte Zehra Güneş'ten yeni paylaşım...