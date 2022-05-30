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    • Volkan Demirel'in açıldıkça açılan eşi Zeynep Demirel derin dekoltesi ile hızını alamadı! 'Yenge yanıyorsun..'

    Volkan Demirel'in açıldıkça açılan eşi Zeynep Demirel derin dekoltesi ile hızını alamadı! 'Yenge yanıyorsun..'

    Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettiriyor. Spor tarzı ile dikkatleri üzerine çeken güzel isimden yeni kareler geldi.
    • 30.05.2022 - 15:08
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    Volkan Demirel'in açıldıkça açılan eşi Zeynep Demirel derin dekoltesi ile hızını alamadı! 'Yenge yanıyorsun..'

    9 Temmuz 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zeynep Sever Demirel, "2009 Miss Belçika" güzeli seçildi ve modellik kariyeri başladı.

    21 Eylül 2010 yılında Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ile hayatını birleştiren güzel isim, bu vesile ile İstanbul'a yerleşti.

    İstanbul'a geldiği ilk zamanlar sosyal medyadan uzak duran ve fotoğrafçılık yapan Demirel, Yade ve Yeda adını verdiği iki kız dünyaya getirdi.

    Sosyal medyaya karşı mesafesini geçtiğimiz yıllarda kaldıran ve Youtube kanalı açan Demirel, Seksenler dizisinde de rol almaya başladı.

    Dizide yer aldıkta sonra iyice tanınan Demirel, sosyal medya üzerinden cesur ve spora dair paylaşımlar yapıyor.

    Yaptığı sporları ve cesur tarzını paylaşan güzel isme, sosyal medya kullanıcılarından beğeni ve yorum geliyor.

    Ünlü ismin paylaşımlarını beğenmeden geçemeyen hayranları, aktif bir kullanıcı olmasından ise bir hayli memnun.

    Zeynep Demirel'in güzelliği

    Spordan karelerini paylaşmaya devam eden Demirel, bu defa göğüs dekolteli pozuyla gündeme geldi. O pozu, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

    Geçtiğimiz günlerde de beyaz bady'siyle poz veren Demirel'e arkadaşından, "Kızım büyüdükçe daha fıstık oldun ya hu!" yorumu geldi.

    32 yaşındaki Demirel ise o yoruma, "Yaşlandık be" yanıtını verdi.

    Volkan Demirel in açıldıkça açılan eşi Zeynep Demirel derin dekoltesi ile hızını alamadı! Yenge yanıyorsun.. #1

    Kızları ile eğlenceli anlarını paylaşan ve anneliği ile beğeni toplayan Zeynep Demirel'in oyunculuğa devam edip etmeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

    Volkan Demirel in açıldıkça açılan eşi Zeynep Demirel derin dekoltesi ile hızını alamadı! Yenge yanıyorsun.. #2

    Volkan Demirel in açıldıkça açılan eşi Zeynep Demirel derin dekoltesi ile hızını alamadı! Yenge yanıyorsun.. #3


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