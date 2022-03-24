Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel vücudunu saran taytıyla sosyal medyayı salladı! 'Ne güzel bir kadınsın'

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel vücudunu saran taytıyla sosyal medyayı salladı! 'Ne güzel bir kadınsın'

Seksenler dizisinde Amelie rolüne hayat veren Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, Instagram'dan spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. İki çocuk annesi Demirel'e, beğeni ve yorum yağdı.

"2009 Miss Belçika" güzeli seçilen Zeynep Sever, 2010 yılında Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski kalecisi Volkan Demirel ile nikah masasına oturdu.

Bu evliliğinden Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu olan Zeynep Sever Demirel, evliliğinin ilk dönemlerinde sosyal medyadan uzak durdu.

Anneliği ile beğeni toplayan Zeynep Demirel, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde rol alıyor.

Dizide Amelie karakterine hayat veren Demirel, ilk oyunculuk deneyimi olmasına rağmen performansıyla alkış topluyor.

Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de adından söz ettiren Demirel, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan ünlü oyuncu, birbirinden güzel ve iddialı pozlarını hayranlarının beğenisine sunuyor.

Tarzı ve pozlarıyla son dönemlerin konuşulan isimlerinden olan tescilli güzel, son paylaşımıyla da takipçilerinden tam not aldı.

ZEYNEP DEMİREL'İN SPOR TARZI

Seksenler'de Amelie karakterine hayat veren model ve oyuncu Zeynep Sever Demirel, Instagram hesabından spor yaptığı anları paylaştı.

Vücudunu saran mor taytı ve beyaz atletiyle düzgün fiziğini gözler önüne seren Demirel, paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Ünlü oyuncuya, ''Kim der 2 çocuk annesi'', ''Fiziğiniz ne kadar güzel'', ''Taş gibisin yenge'', 'Ne güzel bir kadınsın'', ''Kadın bir harika'' gibi yorumlar yapıldı.