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    Volyebolcu Hande Baladın'dan bacak dekoltesi geldi, ortalık yıkıldı! "Bu güzellik şaka mı?"

    Güzel voleybolcu Hande Baladın, kusursuz fiziği ile sosyal medya kullanıcılarının aklını başından aldı. Güzel ismin son karelerine hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.
    • 01.08.2022 - 17:41
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    Volyebolcu Hande Baladın'dan bacak dekoltesi geldi, ortalık yıkıldı! 'Bu güzellik şaka mı?'

    1 Eylül 1997 yılında Kütahya'da doğan Hande Baladın, Eczacıbaşı’nın altyapısında yetişti.

    2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'da A Takım’a yükselen Baladın, bir dönem Galatasaray’da kiralık olarak oynadı.

    2020 yılında yeniden Eczacıbaşı'na dönen Hande Baladın, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dikkatleri üzerine çekti.

    Takım arkadaşlarıyla beraber başarılı bir olimpiyat geçiren Hande Baladın, sosyal medya üzerinden takipçi sayısını artırmaya başladı.

    Herkesin kısa süre içerisinde tanıdığı biri haline gelen güzel voleybolcu, güzelliği ve kusursuz fiziği ile büyülemeye başladı.

    Sık sık özel hayatına yönelik paylaşımlarda bulunan güzel voleybolcu, son olarak derin bacak dekolteli elbisesiyle adeta büyüledi.

    Baladın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarına yorum yağdı.

    "Bu ne güzellik Hande?"

    Sosyal medyadan parıltılı elbisesiyle derin bacak dekolteli pozlarını paylaşan güzel voleybolcu, güzelliğiyle büyüledi.

    Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Baladın'in pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

    Takipçilerinden bazıları Hande Baladın'ın nefes kesen pozlarına, "Bu güzellik şaka mı?" ve "Yine harikasın" şeklinde yorumlarda bulundu.

    İŞTE O POZLAR

    Volyebolcu Hande Baladın dan bacak dekoltesi geldi, ortalık yıkıldı! 'Bu güzellik şaka mı?' #1

    Volyebolcu Hande Baladın dan bacak dekoltesi geldi, ortalık yıkıldı! 'Bu güzellik şaka mı?' #2Volyebolcu Hande Baladın dan bacak dekoltesi geldi, ortalık yıkıldı! 'Bu güzellik şaka mı?' #3


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