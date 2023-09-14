Wanda Nara ayna karşısında çırılçıplak poz verdi, takipçilerinin nabzı yükseldi: "Başladı bizim mesai" Sosyal medyadan üstsüz bir video paylaşan Wanda Nara, görenlerin aklını başından aldı. Nara'ya Galatasaray taraftarları yorum yağdırdı.

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hem futbolculuğu hem de ailesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlarla özel bir bağ kuran Icardi'nin eşi Nara ise magazinin gözdesi oldu.

Sosyal medya hesabından cesur paylaşımlar yapan Wanda Nara, bu defa üstsüz bir video paylaştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Nara'nın paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce yorum yağdı.

İşte o kare!

Sosyal medya hesabından üstsüz bir video yayınlayan Wanda Nara, hayranlarından beğeni ve yorumları kaptı.

Bazı Galatasaraylı taraftarlar, "Yenge yeter" derken bazıları ise "Başladı bizim mesai" yorumlarında bulundu

Gündemden düşmeyen Nara'nın gelen iş tekliflerini değerlendirmek için Türkçe öğreneceği de öğrenildi.