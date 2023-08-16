Wanda Nara Galatasaray formalı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Galatasaray’ın Kraliçesi' Mauro Icardı'nin eşi Wanda Nara Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Galatasaray forması giyen Wanda Nara büyük beğeni topladı.

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçını çocuklarıyla tribünden takip etti.

Galatasaray'ın dün sahasında oynadığı Olimpija Ljubljana maçını tribünden takip eden Wanda Nara sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekti.

Galatasaray forması giyen Wanda Nara ve çocuklarının o pozları Galatasaraylı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Olimpija Ljubljana'ı Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 mağlup eden Galatasaray, Play-Off turuna kalmayı başardı.

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi ve eşi sosyal medya paylaşımları ile beğeni topluyor.

İşte Wanda Nara'nın büyük ilgi gören Galatasaray formalı paylaşımları..