Wanda Nara'nın annesi Galatasaray formasıyla poz verdi! Galatasaray taraftarına övgüler yağdırdı.. Wanda Nara'nın annesinin Galatasaray formasıyla yaptığı paylaşımlar sosyal medyayı salladı. İşte Nora Colosimo'nun o paylaşımları..

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardı ve ailesi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Icardı ve eşi Wanda Nara Galatasaraylı taraftarların adeta sevgilisi haline geldi. Galatasaray'ın dün yeni transferlerini tanıttığı imza töreninde Mauro Icardi ve Wanda Nara'ya ilgi büyüktü.

Binlerce taraftarın katıldığı imza törenine katılanlar arasında Wanda Nara'nın annesi Nora Colosimo'da vardı.

Nora Colosimo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklama ile Galatasaraylı taraftarlara övgü yağdırdı.

Wanda Nara'nın annesi Nora Colosimo yaptığı açıklamada "Wanda'ya gösterilen sevgi harikaydı. Daha önce böyle bir şey görmedim." ifadelerine yer verdi.

İşte Wanda Nara'nın annesi Nora Colosimo'nun Galatasaray formalı paylaşımları..