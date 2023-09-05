Wanda Nara'nın Göz Kamaştıran Dönüşümü: Icardi'nin Büyüleyici Etkisi Galatasaray'ın gol yıldızı Mauro Icari, eşi Wanda Nara ile magazin gündeminden düşmüyor. Şimdilerde cesur halleriyle dikkatleri çeken Wanda Nara'nın eski halini ise görenler tanımıyor.

ensonhaber.com

Galatasaray'a şampiyonluğu kazandıran futbolcuların başında gelen Mauro Icardi, yeni sezon için imzayı attı.

Sarı kırmızılıların sevgilisi haline gelen Icardi, sevinçle karşılandı.

Icardi'nin eşi Wanda Nara da hem menajeri olarak hem de özel hayatıyla bir o kadar popüler.

14 milyon takipçisiyle Instagram'ın gözdesi haline gelen Wanda, cesur pozlarıyla adını magazine taşıyor.

Wanda Nara'nın eski hali ise, ağızları açık bırakıyor. 36 yaşındaki Arjantinli model, adeta bir evrim geçirdi.

Wanda'nın değişimi

5 çocuk annesi yıldız, birçok estetik operasyon oldu.

Başta damak tedavisi olmak üzere dolgu ve dokunuşlarla yeni bir görünüm kazandı.

Dış görüşünü değişen Wanda Nara'nın eski-yeni hali görenleri hayrete düşürdü.

İşte Wanda Nara'nın şimdiki hali...