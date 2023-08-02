Wanda Nara'nın İstanbul'da havuz keyfi! "Yenge gibi yenge" Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ailesi ile birlikte İstanbul'a geldi. Icardi'nin eşi Wanda Nara ise soluğu havuzda aldı. Kendini suya bırakan Wanda, paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Galatasaray'a şampiyonluğu kazandıran futbolcuların başında gelen Mauro Icardi, yeni sezon için imzayı attı.

Ailesi ile İstanbul'da gelen Icardi, sevinçle karşılandı.

Icardi'nin eşi Wanda Nara da hem menajeri olarak hem de özel hayatıyla bir o kadar popüler.

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Wanda, ailesi ile yeni bir İstanbul macerasına başladı.

Lüks villaya yerleşen Icardi ve ailesinin kalacağı ev sosyal medyayı salladı.

Havuzdan paylaştı

Doğayla iç içe bir konsepti olan villada özel bir yüzme havuzu, hobi bahçesi, geniş bir sinema salonu bulunuyor.

Wanda Nara ise hemen tadını çıkarmaya başladı. Havuza giren Nara, paylaşımıyla beğeni topladı.

Sarı kırmızılı taraftarlar ise adeta beğeni butonunu çökertti.