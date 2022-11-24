Wanda Nara'nın yeşil bikinili ayna pozu instagramı salladı! 'Sen gerçek misin'

Wanda Nara'nın bikinili paylaşımı sosyal medyada gündeme geldi. Cesur pozları ile gündemden düşmeyen Wanda Nara dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara cesur pozlarını instagramdan paylaşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Icardı ile boşandıklarını açıklayan Wanda Nara sosyal medyada gündeme oturmuştu. Boşanmalarına rağmen beraber olan Wanda Nara ve Icardı Maldivler'de tatil yapıyor.

Icardı bugün instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Wanda Nara'yı çok sevdiğini dile getirdi. Wanda Nara ile fotoğraflarını paylaşan Icardı "Seni Seviyorum" notunu ekledi. İşte o kareler..

Icardı'nin bu paylaşımı büyük beğeni toplarken bazı takipçileri futbola daha çok odaklanması gerektiğini belirten yorumlar yaptı.

Bikinili pozunu paylaştı

Icardı'nın paylaşımından sonra Wanda Nara instagram hesabından bikinili bir pozunu paylaştı. Wanda Nara'nın bu pozu 500 binden fazla beğeni aldı. Icardı o fotoğrafa kalp emojisi koydu. İşte o kare..