Yabancı Damat'ın Memik Dede'sini gören tanıyamadı! Son görüntüsü ortaya çıktı...

2000'li yılların efsane dizilerinden Kanal D ekranlarında yayınlanan Damat, döneme damga vurmayı başardı.

Nehir Erdoğan, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar, Engin Akyürek, Binnur Kaya, Özgür Çevik ve Zeki Alasya gibi birbirinden ünlü isimler yer aldığı dizi, Türkiye ve Yunanistan'dan iki gencin aşklarının öyküsünü ekranlara taşıdı.

Dizinin üzerinden yıllar geçerken, oyuncuların son halleri merak edildi.

Yabancı Damat'ın Memik Dede'sini gören tanıyamadı!

Memik Emmi yaşlandı

Yabancı Damat'ın dedesi Memik Emmi karakteri de diziye damga vurdu.

Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun canlandırdığı Memik'in son halini görenler, iç geçirdi.

Yabancı Damat'ın Memik Dede'sini gören tanıyamadı!

Son olarak Menajerimi Ara ve Güven Bana'da rol alan Güzelbeyoğlu, 87 yaşında girdi.

Aslında mimar olan ve bir süre bürokrat mesleğini icra eden Arif Erkin Güzelbeyoğlu, tiyatro ile adım attığı oyunculuk sektöründen ayrılamadı.

Birçok ve filmle rol alan oyuncu, performansı ile de ödüllere layık görüldü.

Yabancı Damat'ın Memik Dede'sini gören tanıyamadı!

İşte Yabancı Damat'ın Memik Dede'sinin son hali...

Yabancı Damat'ın Memik Dede'sini gören tanıyamadı!
Yabancı Damat'ın Memik Dede'sini gören tanıyamadı!