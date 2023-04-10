Yabancı Damat'ın Memik Dede'sini gören tanıyamadı! Son görüntüsü ortaya çıktı... Yabancı Damat dizisinde Memik karakterini canlandıran usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, şimdilerde 87 yaşında...

2000'li yılların efsane dizilerinden Kanal D ekranlarında yayınlanan Yabancı Damat, döneme damga vurmayı başardı.

Nehir Erdoğan, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar, Engin Akyürek, Binnur Kaya, Özgür Çevik ve Zeki Alasya gibi birbirinden ünlü isimler yer aldığı dizi, Türkiye ve Yunanistan'dan iki gencin aşklarının öyküsünü ekranlara taşıdı.

Dizinin üzerinden yıllar geçerken, oyuncuların son halleri merak edildi.

Memik Emmi yaşlandı

Yabancı Damat'ın dedesi Memik Emmi karakteri de diziye damga vurdu.

Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun canlandırdığı Memik'in son halini görenler, iç geçirdi.

Son olarak Menajerimi Ara ve Güven Bana'da rol alan Güzelbeyoğlu, 87 yaşında girdi.

Aslında mimar olan ve bir süre bürokrat mesleğini icra eden Arif Erkin Güzelbeyoğlu, tiyatro ile adım attığı oyunculuk sektöründen ayrılamadı.

Birçok dizi ve filmle rol alan oyuncu, performansı ile de ödüllere layık görüldü.

İşte Yabancı Damat'ın Memik Dede'sinin son hali...