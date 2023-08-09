Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Burak Özçivit'in kopyası oldu! Son hali görenleri büyüledi "Fahriye'n nerede?" Yabancı Damat'ta canlandırdığı Mustafa Can rolüyle hafızlara kazınan Ozan Uğurlu'nun son hali ağızları açık bırtaktı. Görenler, Burak Özçivit kadar yakışıklı bir delikanlı olduğunu söyledi.

Gaziantepli köklü bir ailenin kızı olan Nazlı ile Yunanlı Niko'nun evlendikten sonra başlarına gelen olayları konu edinen Yabancı Damat dizisi, yayınlandığı döneme damga vurdu.

Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Binnur Kaya, İlker Aksum, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar ve Engin Akyürek gibi ünlü oyuncuların başrollerini paylaştığı dizi, tekrarlarıyla da izlenme rekoru kırıyor.

Dizide Mustafa Can'a hayat veren Ozan Uğurlu ise yıllar sonra ortaya çıktı ve değişimiyle gündem oldu.

Dizide Mustafa Can karakterine hayat vermesinin ardından ekran macerası kısa süren ve kameralardan uzak bir yaşam süren Ozan Uğurlu, Burak Özçivit'e benzetildi.

30 yaşında bambaşka biri oldu

2004-2007 yılları arasında yayınlanan dizinin çocuk yıldızı şimdilerde 30 yaşında.

Yabancı Damat'ın Mustafa'sı Ozan Uğurlu'yu tanımak neredeyse imkansız. Burak Özçivit'e benzetilen yakışıklı isim, genç kızların favorisi oldu.

Oyunculuğa ara verip Viyana'da makine mühendisliği eğitimi alan Uğurlu, Türkiye'ye döndükten sonra da İstanbul Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü okudu.

Bir dönem eğitim için tekrar yurt dışına giden ünlü isim, 'En Uzak Sahil' adında tekli çıkardı.