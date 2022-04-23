Yağmur Tanrısevsin dilini çıkartıp poz verdi, sosyal medya yıkıldı! 'Bu nasıl bir güzellik ya'

Yağmur Tanrısevsin dilini çıkartıp poz verdi, sosyal medya yıkıldı! 'Bu nasıl bir güzellik ya'

Son olarak Kalp Yarası dizisinde rol alan Yağmur Tanrısevsin, kahve içerken çekildiği fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Her paylaşımıyla olay olan Tanrısevsin'in paylaşımı, büyük ilgi gördü.

Oyunculuğa Adını Feriha Koydum dizisiyle başlayan Yağmur Tanrısevsin, 2013 yılında rol aldığı Aşk Ağlatır filmiyle sinema dünyasına adım attı.

Başrolünü Kerem Bürsin ile paylaştığı Güneşi Beklerken dizisinde canlandırdığı Melis karakteriyle büyük bir üne kavuşan Yağmur Tanrısevsin; Kaçak, Bana Baba Dedi, Mayıs Kraliçesi, İki Yalancı gibi birçok yapımda rol aldı.

Son olarak başrolünü Gökhan Alkan ile paylaştığı Kalp Yarası dizisinde hayat verdiği Ayşe karakteriyle adından söz ettiren Tanrısevsin, dizinin final yapmasının ardından birçok projeden teklif aldı.

Hayranları, Tanrısevsin'in bir an önce ekranlara dönmesini beklese de ünlü oyuncu şu sıralar dinlenmeyi tercih ediyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan 31 yaşındaki güzel oyuncu, paylaşımlarıyla takipçilerini mest ediyor.

Dilini çıkarıp poz verdi

Her paylaşımıyla olay olan Yağmur Tanrısevsin, kahve içerken dilini çıkarıp poz verdi.

Çekildiği kareleri, siyah beyaz filtreyle Instagram hesabından paylaşan Tanrısevsin, doğal güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Tanrısevsin'in ''Kahve sevenler ve mutlu olunca gözleri çizgi olanlar serisi'' notunu düştüğü paylaşım, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncuya, ''Gülüşüne kurban olduğum'',''Bu nasıl bir güzellik ya'', ''Melek gibisin'', ''O gülüşünle bize güneş doğduruyorsun'' tarzında yorumlar yaptı.