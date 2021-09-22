Son Yaz 23. bölüm 2. fragmanı: Yağmur vuruluyor!

FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın merakla beklenen 23. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yayınlanan fragmana, Yağmur'un vurulma anı damga vurdu. İşte Son Yaz 23. bölüm 2. fragmanı...

Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz, yayınlanan 22. bölümüyle ilgi odağı oldu.

Senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı ve başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı Son Yaz, iyi bir reytingle sezonu açtı.

Sevilen dizinin büyük bir merakla beklenen 23. bölümünden 2. fragman da görücüye çıktı. Çatışma çıktığı ve silahların patladığı görülen fragmanda, Hafsanur Sancaktutan'ın hayat verdiği Yağmur karakteri vuruldu.

Yağmur'u hastaneye yetiştirmeye çalışan Akgün'ün, ''Dayan aşkım!'' sözleri ise yürek sızlattı. İşte Son Yaz 23. bölüm 2. fragmanı...

Son Yaz 23. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

SON YAZ 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim hayatına Rize'de, tek başına devam etmektedir. Çocuklarından, gerçeklerden, her şeyden uzak yaşamaktadır. İstanbul'da yaşayan Yağmur ve Altay ile bile doğru düzgün görüşmemektedir.

Selim'in bu inzivası sürpriz bir ziyaretçi ile bölünecektir. Önemli bir görev için İstanbul'a çağrılan Selim, hayata geri dönebilecek midir? Çocuklarını bile görmekten kaçan Selim'i, ne geri döndürebilir?

Akgün ise kaçak durumdadır. Ancak her kaçışın bir sonu vardır. Ve o son, Akgün için çok yakındır. Akgün babasının hayatı için büyük bir pazarlığa girecek ve bu pazarlık Akgün'ün hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.