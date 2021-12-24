'Yakışıklı savcım' diyenlere büyük darbe! Yargı'nın Ilgaz'ı eski haliyle hayal kırıklığına uğrattı...

Yargı dizisinde hayat verdiği Ilgaz karakteri ile parlayan Kaan Urgancıoğlu, uzun saçlı haliyle şoke etti. Herkesin "Yakışıklı savcım" dediği Urgancıoğlu'na geçen zamanın yaradığı görüldü.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Yargı, Pazar günlerine damga vurdu.

Hem reytinglerde hem de sosyal medyada çok konuşulan dizinin başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu paylaşıyor.

İkilinin uyumu diziyi izleyenler tarafından beğenilirken, Kaan Urgancıoğlu ise yakışıklılığı ile genç kızların hayran olduğu biri haline geldi.

Tavırları ve oyunculuğu ile ilgi toplayan oyuncu için sosyal medya üzerinden, "Yakışıklı savcım" yorumları yapılıyor.

Ancak Kaan Urgancıoğlu'nun yıllar önce ortaya çıkan uzun saçlı halleri, birçok hayranını hayal kırıklığına uğrattı.

KAAN URGANCIOĞLU'NA GEÇEN ZAMAN YARADI

Pınar Deniz ile yakaladıkları uyum sayesinde çok konuşulan başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Ünlü oyuncunun yıllar içerisindeki değişimini gören herkes, "Yıllar Kaan'a yaramış" yorumunda bulundu. Urgancıoğlu'nun eski halini gören bazı hayranları ise tanımakta zorluk çekti.