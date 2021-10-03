Yalancılar ve Mumları Ceyda kimdir? Elçin Sangu'nun hayatı ve kariyeri

Yalancılar ve Mumları Ceyda kimdir? Elçin Sangu'nun hayatı ve kariyeri

FOX TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları'nda Ceyda karakterine hayat veren Elçin Sangu hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki Yalancılar ve Mumları'nın Ceyda'sı Elçin Sangu kimdir, nereli?

FOX TV'nin bu sezon en iddialı projelerinden biri olan ve birbirinden başarılı 4 kadın oyuncuyu bir araya getiren Yalancılar ve Mumları dizisi, bu akşam izleyicisiyle buluşuyor.

BBC formatı Mistresses'ın yerli uyarlaması olan Med Yapım imzalı Yalancılar ve Mumları'nın başrollerinde Ceren Moray, Elçin Sangu, Şafak Pekdemir ve Burcu Gölgedar yer alıyor.

Meliha, Elif, Şebnem ve Ceyda adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılan dizide Ceyda karakterine hayat veren Elçin Sangu'nun hayatı hakkında bilgiler araştırılıyor.

Diziyi dört gözle bekleyenler, "Yalancılar ve Mumları Ceyda kimdir? Elçin Sangu kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt arıyor.

Peki Yalancılar ve Mumları'nın Ceyda'sı Elçin Sangu kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte Elçin Sangu'nun hayatı ve kariyeri...

ELÇİN SANGU KİMDİR?

13 Ağustos 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Elçin Sangu, televizyon reklamlarında ve kampanyalarda yer almasıyla Türkiye'de en çok aranan ve en çok maaş alan ünlülerden birisi olmuştur.

Üniversite eğitimini Mersin Üniversitesi Opera bölümünde tamamlayan Sangu, televizyon dizilerinde yer almadan önce bir sahne oyuncusuydu. Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra dizilerde boy göstermeye başlamıştır.

2015-2017 yılları arasında Star TV'de yayınlanan romantik komedi dizisi Kiralık Aşk'ta hayat verdiği Defne rolüyle tanınan Elçin Sangu, 3 Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterilmiştir.

Yer aldığı diğer projeler arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki (2011), Aşk Kaç Beden Giyer (2012-2013), Bir Aşk Hikâyesi (2013-2014), Kurt Seyit ve Şura (2014) ve Sevdam Alabora (2015) bulunmaktadır.

Sangu, büyük çıkışını 2015 yılında başrolü Barış Arduç ile paylaştığı ''Kiralık Aşk'' adlı dizide Defne karakterini canlandırarak gerçekleştirmiştir. Dizi 69 bölüm boyunca yayın hayatına devam etmiştir.

2016 yılının Mart ayında Elidor bakım ürünleri, 2016'da Boyner, 2021'de ise GittiGidiyor'un marka yüzü olan Çerkes asıllı Sangu, Yunus Özdiken ile birliktedir.

Sosyal medya ve diğer çeşitli istatistiklere dayalı olarak 2016 yılının ikinci en popüler Türk aktrisi seçilen Sangu, 2016 yılının Eylül ayında Instagram'da en çok takip edilen onuncu Türk ünlü olmuştur.