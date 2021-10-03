Yalancılar ve Mumları'nın Elif'i Ceren Moray kimdir? İşte Ceren Moray'ın hayatı ve kariyeri

Yalancılar ve Mumları'nın Elif'i Ceren Moray kimdir? İşte Ceren Moray'ın hayatı ve kariyeri

FOX TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları'nda Elif karakterine hayat veren Ceren Moray hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki Yalancılar ve Mumları'nın Elif'i Ceren Moray kimdir, kaç yaşında?

FOX TV'nin bu sezon en iddialı projelerinden biri olan ve birbirinden başarılı 4 kadın oyuncuyu bir araya getiren Yalancılar ve Mumları dizisi, bu akşam izleyicisiyle buluşuyor.

BBC formatı Mistresses'ın yerli uyarlaması olan Med Yapım imzalı Yalancılar ve Mumları'nın başrollerinde Ceren Moray, Elçin Sangu, Şafak Pekdemir ve Burcu Gölgedar yer alıyor.

Meliha, Elif, Şebnem ve Ceyda adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılan dizide Elif karakterine hayat veren Ceren Moray'ın hayatı hakkında bilgiler araştırılıyor.

Diziyi merak edenler, "Yalancılar ve Mumları Elif'i kim oynuyor, Ceren Moray kimdir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Yalancılar ve Mumları'nın Elif'i Ceren Moray kimdir? İşte Ceren Moray'ın hayatı ve kariyeri...

YALANCILAR VE MUMLARI ELİF KARAKTERİ HAKKINDA

Elif'in hayatının kırılma noktası eşi Engin'in kaybolmasıdır. Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif'in yolu kızının okul arkadaşı Pelin'in babası Yakup ve bakıcısı Şerife'yle kesişir ve her şey allak bullak olur.

CEREN MORAY KİMDİR?

5 Haziran 1985 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Ceren Moray, memur bir aileden gelmektedir. Moray'ın annesi Kastamonulu, babası ise Diyarbakırlıdır. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşınmıştır.

Tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başlayan Moray, bir süre Pera Güzel Sanatlar Bölümü'nde eğitim almış ve 2009 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Yüksek lisans yaptığı dönemde babası kalp krizi geçirmiş ve bu durum Moray'ın hayatında radikal değişikliklere neden olmuştur. Bu dönemlerde Moray'a dizi teklifi gelmiş ve ilk televizyon deneyimini, 2003 yılında yayınlanan ''Serseri Aşıklar'' adlı dizide yaşamıştır.

2004 yılında yayınlanan ''Dayı'' adlı dizide Simge karakterini, 2005 yılında yayınlanan ''Nefes Nefese'' adlı dizide ise Ezgi karakterini canlandırmıştır. 2007-2008 yılları arasında yayınlanan ''Doktorlar'' adlı dizide Senem karakterine, 2007-2010 yılları arasında yayınlanan ''Kavak Yelleri'' adlı dizide Su karakterine hayat vermiştir.

2012 yılında yayınlanan ''İşler Güçler'' adlı dizide Zehra karakterini, 2014-2017 yılları arasında yayınlanan ''O Hayat Benim'' adlı dizide ise Efsun karakterini canlandırmıştır.

2014 yılında yayınlanan ''Bi Küçük Eylül Meselesi'' adlı sinema filminde Berrak karakterine, 2015 yılında yayınlanan ''Yok Artık'' adlı sinema filminde ise Ebru karakterine hayat vermitşir.

2016 yılında yayınlanan ''Olaylar Olaylar'' adlı sinema filminde Merve karakterini, yine aynı yıl yayınlanan ''El Değmemiş Aşk'' adlı sinema filminde ise Feryal karakterini canlandırmıştır.

2018 yılında yayınlanan ''Arada'' adlı sinema filminde Ezgi karakterini canlandıran başarılı oyuncu, 2018-2019 yılları arasında yayınlanan ''Avlu'' adlı dizide Azra karakterine hayat vermiştir. 2020 yılında yayınlanmaya başlayan ''Öğretmen'' adlı dizide Zeynep karakterini canlandırmıştır.