Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayında! Ferit baba oluyor!

Star TV'de yayınlanan, ilk bölümden itibaren büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizinin son bölümü olay yaratmıştı. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise merak konusu oldu.

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını'ndan yeni fragman geldi.

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Dizinin son bölümünde Seyran ve Ferit, Suna’nın zorla evlendirilmesine engel olmak için Suna’yı halıya sarıp kaçırmışlardı. Ama çok fazla saklayamadılar.

Son sahnesinde Seyran’ın babası Kazım Ağa, Seyran’ın yatak odasına girerek hesap sordu. Suna ise tam o esnada babasının kafasına vurarak bayılttı. Kazım Ağa’nın ölüm ölmediği ise merak konusu oldu.

Yeni bölüm fragmanında Seyran ve Ferit, masa tenisi maçına kaldıkları yerden devam ediyor. Maçı Ferit almış olsa gerek ki “Baba oluyorum” diye seviniyor. İşte daha fazlası…